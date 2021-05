Dj Khaled, pubblicati album e singolo Sorry Not Sorry: la tracklist [VIDEO] (Di sabato 8 maggio 2021) L’artista multiplatino e vincitore di un Grammy Award Dj Khaled torna con il suo dodicesimo album Khaled Khaled: disponibile in digitale È stato pubblicato il nuovo album Khaled Khaled del produttore e musicista americano Dj Khaled. Disponibile anche il VIDEO dell’ultimo singolo, Sorry Not Sorry; si tratta di un brano dalle sonorità Hip Hop, con dei richiami Soul e RnB. Tra abiti eleganti e tavoli da gioco, i numerosi artisti della canzone – cioè Nas, Jay-Z, James Fauntleroy e Harmonies by The Hive – duettano alternarno cori e fraseggi tipicamente freestyle. Nel giro di pochi giorni la clip di Sorry Not ... Leggi su lopinionista (Di sabato 8 maggio 2021) L’artista multiplatino e vincitore di un Grammy Award Djtorna con il suo dodicesimo: disponibile in digitale È stato pubblicato il nuovodel produttore e musicista americano Dj. Disponibile anche ildell’ultimoNot; si tratta di un brano dalle sonorità Hip Hop, con dei richiami Soul e RnB. Tra abiti eleganti e tavoli da gioco, i numerosi artisti della canzone – cioè Nas, Jay-Z, James Fauntleroy e Harmonies by The Hive – duettano alternarno cori e fraseggi tipicamente freestyle. Nel giro di pochi giorni la clip diNot ...

