Crudeli: “Spero che Donnarumma rimanga. Juve-Milan? E’ dura” | News (Di sabato 8 maggio 2021) Le ultime notizie sul Milan. Tiziano Crudeli, giornalista e grande tifoso rossonero, ha parlato di Donnarumma e del match contro la Juventus Leggi su pianetamilan (Di sabato 8 maggio 2021) Le ultime notizie sul. Tiziano, giornalista e grande tifoso rossonero, ha parlato die del match contro lantus

Advertising

Animal_Genocide : RT @ultron500: @Animal_Genocide @lanuovasardegna Non ho parole, solo esseri crudeli e infami che non rispettano la vita se fossimo nel pass… - ultron500 : @Animal_Genocide @lanuovasardegna Non ho parole, solo esseri crudeli e infami che non rispettano la vita se fossimo… -