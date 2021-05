Covid: Merola, con assembramenti c'è il rischio di ammalarsi (Di sabato 8 maggio 2021) "Ieri sera in zona universitaria la polizia è intervenuta ripetutamente e questo è molto importante. Io non faccio appelli retorici, informo tutti che si stanno inguaiando e si stanno mettendo a ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 8 maggio 2021) "Ieri sera in zona universitaria la polizia è intervenuta ripetutamente e questo è molto importante. Io non faccio appelli retorici, informo tutti che si stanno inguaiando e si stanno mettendo a ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Merola Covid: Merola, con assembramenti c'è il rischio di ammalarsi Ho una gran voglia di divertirmi anche io - ha aggiunto Merola - però dobbiamo capire che è una apertura graduale e sarà ancora più graduale se non ci comportiamo al meglio tutti". . 8 maggio 2021

Bologna, la movida sfida il coprifuoco: mille persone allontanate dalle piazze ...si sono visti subito i primi effetti della nuova ordinanza anti movida del sindaco Virginio Merola, ... a cui si aggiungono altri 400 euro per multa relativa al mancato rispetto delle leggi anti covid, ...

Bologna, la movida sfida il coprifuoco: mille persone allontanate dalle piazze Gli interventi della polizia in piazza Verdi, San Francesco e Aldrovandi dopo le ordinanze del sindaco Merola che proibiscono lo stazionamento. Multe anche al Pratello ...

