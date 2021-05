Covid: Draghi, 'riaperture sì ma con la testa', pressing su Ue per green pass/Adnkronos (Di sabato 8 maggio 2021) Porto, 8 mag. (Adnkronos) (dall'inviata Ileana Sciarra) - riaperture sì, "ma con la testa", perché vanificare i sacrifici, invertendo il trend del calo dei contagi e dei morti sarebbe un errore imperdonabile. Da Porto, dove è arrivato per il Social Summit Ue, Mario Draghi frena l'offensiva di Matteo Salvini, che ieri ha annunciato che al primo Cdm utile la Lega chiederà di cancellare il coprifuoco. Alla domanda se la spunterà, o meglio se il coprifuoco verrà 'sbianchettato', il presidente del Consiglio risponde partendo dai numeri, come è solito fare, per spiegare che bisogna procedere per gradi. "Io, come credo la maggior parte degli italiani - dice Draghi, protagonista di un simpatico siparietto con un pavone che si aggirava nella splendida cornice di Palacio de Cristal - voglio riaprire, voglio che ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 8 maggio 2021) Porto, 8 mag. () (dall'inviata Ileana Sciarra) -sì, "ma con la", perché vanificare i sacrifici, invertendo il trend del calo dei contagi e dei morti sarebbe un errore imperdonabile. Da Porto, dove è arrivato per il Social Summit Ue, Mariofrena l'offensiva di Matteo Salvini, che ieri ha annunciato che al primo Cdm utile la Lega chiederà di cancellare il coprifuoco. Alla domanda se la spunterà, o meglio se il coprifuoco verrà 'sbianchettato', il presidente del Consiglio risponde partendo dai numeri, come è solito fare, per spiegare che bisogna procedere per gradi. "Io, come credo la maggior parte degli italiani - dice, protagonista di un simpatico siparietto con un pavone che si aggirava nella splendida cornice di Palacio de Cristal - voglio riaprire, voglio che ...

