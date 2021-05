Con due gol e un assist, Osimhen trascina il Napoli a Spezia: 4-1 (Di sabato 8 maggio 2021) La squadra di Gattuso scavalca provvisoriamente al secondo posto Atalanta, Juventus e Milan: volata Champions apertissima. Per gli Aquilotti la salvezza è ancora da conquistare. Nell'altro anticipo, 1-1 tra Udinese e Bologna Leggi su rainews (Di sabato 8 maggio 2021) La squadra di Gattuso scavalca provvisoriamente al secondo posto Atalanta, Juventus e Milan: volata Champions apertissima. Per gli Aquilotti la salvezza è ancora da conquistare. Nell'altro anticipo, 1-1 tra Udinese e Bologna

