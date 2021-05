Amici 20, Raffaele Renda a Verissimo parla del rapporto con Martina Miliddi: le sue parole (Di sabato 8 maggio 2021) Come stanno davvero le cose tra Raffaele Renda e Martina Miliddi? Sono in tanti a chiederselo, dopo la fine dell’avventura del cantautore e della ballerina nella scuola più seguita d’Italia. Proprio durante l’avventura ad Amici 20, infatti, il calabrese e la sarda si sono conosciuti e hanno catturato l’attenzione dei telespettatori col triangolo creatosi con Aka7even. Martina, infatti, proprio durante l’avventura nel talent, ha intrapreso una relazione con Luca Marzano, salvo poi, a un certo punto di quel percorso, rendersi conto che il sentimento che la legava a Raffaele non era semplice Amicizia, ma qualcosa in più. Così la Miliddi si è dichiarata a Renda, che non ha esitato a rivelare ad Aka quanto accaduto, proprio ... Leggi su isaechia (Di sabato 8 maggio 2021) Come stanno davvero le cose tra? Sono in tanti a chiederselo, dopo la fine dell’avventura del cantautore e della ballerina nella scuola più seguita d’Italia. Proprio durante l’avventura ad20, infatti, il calabrese e la sarda si sono conosciuti e hanno catturato l’attenzione dei telespettatori col triangolo creatosi con Aka7even., infatti, proprio durante l’avventura nel talent, ha intrapreso una relazione con Luca Marzano, salvo poi, a un certo punto di quel percorso, rendersi conto che il sentimento che la legava anon era semplicezia, ma qualcosa in più. Così lasi è dichiarata a, che non ha esitato a rivelare ad Aka quanto accaduto, proprio ...

Advertising

elenascovenna : @Feffe1992 @RaffaeleRenda C’è una “piccola differenza”: Emanuele Filiberto di certo non ha l’intenzione di fare il… - almalibrevi : “Il best di raffaele ad amici” e mostrano Aka è ovunque chi come lui - frax____ : @lasonrsadejoel Infatti all’inizio era ‘arrabbiato’ e tirava pugni sul muro.... ma poi l’ha perdonata e sono tornat… - ValespoQ4 : RT @ilovetanc7even: Dopo questa intervista abbiamo un nuovo tassello del puzzle Akaful: Aka e Raffaele non sono più amici quindi avranno si… - ucanbemydanger_ : “Rudy è scostumato, è subdolo e meschino, è cattivo” #raffaele #Verissimo #silviatoffanin #amici #Amici2020… -