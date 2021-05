Via Verdi e il vecchio tram, un incrocio tra passato e presente (Di venerdì 7 maggio 2021) Con Storylab questa volta andiamo in via Verdi, strada di Bergamo bassa che, nonostante gli anni passati, è ancora ben riconoscibile. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 7 maggio 2021) Con Storylab questa volta andiamo in via, strada di Bergamo bassa che, nonostante gli anni passati, è ancora ben riconoscibile.

Advertising

CsrMarisa : RT @EZanchini: Pantelleria, 15 km verdi tra mare e rocce. Un progetto di valorizzazione dei giardini panteschi promosso da @Legambiente @Un… - Nutizieri : Pugno duro vs gli assembramenti: via a nuove ordinanze per le piazze Aldrovandi, San Francesco e Verdi… - tavano_anna : Voli di Stato, “l’aereo blu di Casellati usato 124 volte in 11 mesi”. Palazzo Madama: “Per evitare Covid”. M5s: “Sf… - ErasmoDAngelis : RT @EZanchini: Pantelleria, 15 km verdi tra mare e rocce. Un progetto di valorizzazione dei giardini panteschi promosso da @Legambiente @Un… - HTO_tv : Vigili del Fuoco – Meduna di Livenza (TV), Avventura a lieto fine per un gatto arrampicatosi su un albero, alto 10… -