Vaccini | Von der Leyen | “Ragioniamo ma deroga brevetti non risolverà problema”

(Di venerdì 7 maggio 2021) “Abbiamo bisogno diora. Lasulla proprietà intellettuale nonil. Quello che serve è una condivisione dei, l’export di dosi e investimenti per accrescere” la capacità produttiva. Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der, nella conferenza stampa al termine del Social Summit di Porto, invitando a “essere aperti alla discussione”, ma a uscirne con “una visione a 360 gradi”. “L’Unione europea è l’unica regione democratica al mondo che sta esportandoanti Covid su vasta scala” e “invitiamo tutti quelli che si impegnano nel dibattito ad affiancarci nelle esportazioni”. Dall’Ue, ha rimarcato, “duecento milioni di dosi ad oggi sono state esportate e duecento milioni di dosi sono state date ai ...

...Ursulader Leyen ha risposto, al termine del summit di Porto, alla proposta statunitense di concedere una deroga temporanea ai brevetti per consentire ai Paesi meno sviluppati di produrre...La presidente della Commissione Ue Ursulader Leyen è andata dritta al punto, il nodo dell'export di, nella conferenza stampa prima di cena: "Credo che dovremmo essere aperti alla ...Merkel non sembra condividere la proposta del presidente americano Biden, supportata invece da Draghi, Macron e Ue. Oggi se ne parlerà al summit di Porto ...Berlino e Washington hanno partecipato al finanziamento del farmaco anti-Covid, profitti stimati fino a 30 miliardi di dollari per le aziende. L’Ispi: «Ma aprire espone anche al rischio di imitazioni ...