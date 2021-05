Ti ricordi… Raducioiu e l’errore di Wikipedia | “Un attaccante dotato di ottimo fiuto del gol” Se fosse stato così | sarebbe stato il migliore

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 7 maggio 2021) Calci da un lato, schiaffi dall’altro, pugni più sotto. Botte da orbi quel 9 maggio 1993 al Rigamonti di Brescia. “Poco male, finché se le danno loro”, pensa il ragazzino biondo con le mani sui fianchi guardando quelle scene. Di solito a beccarle è lui, per una volta che non accade va bene. Talmente bene che mentre bresciani e atalantini se le danno di santa ragione lui segna, due gol, regalando la vittoria al Brescia nel derby e tenendo ancora viva la speranza salvezza per le rondinelle. Una doppietta a suo modo per Florin: un mare di gol divorati prima, un gol incredibile e per certi versi impossibile segnato e l’altro su rigore. Il gol del 2 a 0 è clamoroso: tocco a superare Pinato in uscita troppo lungo, rincorsa a riprendere il pallone ormai troppo largo e piatto destinato verso la porta vuota dove però sta arrivando il difensore in scivolata… ma il ...