Superlega: Uefa reintegra 9 club, Juve, Real e Barcellona deferiti (Di venerdì 7 maggio 2021) «Accettando i loro impegni e la volontà di riparare il disagio che hanno causato – le parole di Ceferin, pubblicate sul sito della Confederazione calcistica europea – l'Uefa vuole lasciarsi questo capitolo alle spalle e andare avanti con uno spirito positivo. Le misure annunciate sono significative, ma nessuna delle sanzioni finanziarie sarà trattenuta dall'Uefa. Saranno tutte reinvestite nel calcio giovanile e di base nelle comunità locali di tutta Europa, incluso il Regno Unito. Questi club hanno riconosciuto rapidamente i propri errori … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

