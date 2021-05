Superlega, è guerra: Juventus, Real e Barça minacciano vie legali (Di venerdì 7 maggio 2021) Superlega – Dopo tanti giorni di fuoco, torna a infiammarsi l’argomento Superlega. Sembra essersi rotto qualcosa tra i 12 club fondatori. Infatti la UEFA ha raggiunto un accordo con 9 club della Super lega. Di fatto dichiarando guerra a Juventus, Barcellona, Real Madrid. Questi tre club sono stati deferiti agli organi disciplinari. Superlega, guerra tra i club fondatori Come infatti riferisce il ‘New York Times’, Barcellona, Real Madrid e Juventus sono pronte a intraprendere vie legali contro gli altri nove club che avevano aderito al progetto Superlega. I tre club non hanno firmato la lettera di rinuncia al progetto inviata dall’Uefa e sono pronti a passare al contrattacco. Leggi anche: ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 7 maggio 2021)– Dopo tanti giorni di fuoco, torna a infiammarsi l’argomento. Sembra essersi rotto qualcosa tra i 12 club fondatori. Infatti la UEFA ha raggiunto un accordo con 9 club della Super lega. Di fatto dichiarando, Barcellona,Madrid. Questi tre club sono stati deferiti agli organi disciplinari.tra i club fondatori Come infatti riferisce il ‘New York Times’, Barcellona,Madrid esono pronte a intraprendere viecontro gli altri nove club che avevano aderito al progetto. I tre club non hanno firmato la lettera di rinuncia al progetto inviata dall’Uefa e sono pronti a passare al contrattacco. Leggi anche: ...

