"Sulla sospensione dei brevetti dei vaccini anti Covid aspettiamo G20 e G7"

(Di venerdì 7 maggio 2021) AGI - Se e come andrà in porto la proposta del presidente Usa, Joe Biden, di sospendere ideilo "si capirà nei prossimi appuntamenti internazionali, a iniziare dal vertice mondiale della Salute che si terrà il 21 maggio a Roma, passando per il G7 previsto per l'11 giugno e, infine, il G20 in calendario il 30 ottobre". Ne è convinta Nicoletta Dentico, responsabile del programma di salute globale di Society for International che ha dichiarato all'AGI come in quelle sedi "saranno più chiari gli equilibri geopolitici e il peso che Big Pharma avràdecisione". In particolare "al vertice G20, Usa e Ue potrebbero esercitare una leva molto forte per far sì che l'idea vada in porto. I primi perchè forti della tecnologia a r-mna sviluppata finora solo da Moderna e Pfizer, i ...