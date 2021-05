Spezia-Napoli, i 23 convocati di Gennaro Gattuso: out Koulibaly e Maksimovic (Di venerdì 7 maggio 2021) I 23 convocati di Gennaro Ivan Gattuso, in vista di Spezia-Napoli, incontro valevole per la trentacinquesima giornata della Serie A 2020/2021. Confronto di campionato importante per entrambe le compagini, i padroni di casa in lotta per la salvezza e gli ospiti volenterosi di ottenere un posto per la prossima Champions League. Tra gli azzurri, assenti Kalidou Koulibaly e Nikola Maksimovic, il primo per infortunio e il secondo a causa del Coronavirus. Presente ogni altro top player, inclusi Dries Mertens e Lorenzo Insigne. I convocati DEL Napoli PORTIERI: Meret, Ospina, Contini. DIFENSORI: Di Lorenzo, Hysaj, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Costanzo, Zedadka. CENTROCAMPISTI: Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Labriola, ... Leggi su sportface (Di venerdì 7 maggio 2021) I 23diIvan, in vista di, incontro valevole per la trentacinquesima giornata della Serie A 2020/2021. Confronto di campionato importante per entrambe le compagini, i padroni di casa in lotta per la salvezza e gli ospiti volenterosi di ottenere un posto per la prossima Champions League. Tra gli azzurri, assenti Kalidoue Nikola, il primo per infortunio e il secondo a causa del Coronavirus. Presente ogni altro top player, inclusi Dries Mertens e Lorenzo Insigne. IDELPORTIERI: Meret, Ospina, Contini. DIFENSORI: Di Lorenzo, Hysaj, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Costanzo, Zedadka. CENTROCAMPISTI: Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Labriola, ...

