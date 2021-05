Scozia alle urne. Nazionalisti in vantaggio ma è attesa fino all’ultimo (Di venerdì 7 maggio 2021) Non ci sono ancora risultati definitivi per le elezioni scozzesi, dato che non è stato pubblicato alcun exit-poll e i risultati delle singole circoscrizioni vengono comunicati solo a spoglio ultimato, ma la vittoria dello Scottish National Party è comunque certa. I Nazionalisti sono vicini alla soglia dei 65 seggi necessari per ottenere la maggioranza assoluta e formare un governo senza dover stringere alleanze, ma la partita è ancora aperta e la stessa premier nazionalista Nicola Sturgeon è sembrata molto cauta … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 7 maggio 2021) Non ci sono ancora risultati definitivi per le elezioni scozzesi, dato che non è stato pubblicato alcun exit-poll e i risultati delle singole circoscrizioni vengono comunicati solo a spoglio ultimato, ma la vittoria dello Scottish National Party è comunque certa. Isono vicini alla soglia dei 65 seggi necessari per ottenere la maggioranza assoluta e formare un governo senza dover stringereanze, ma la partita è ancora aperta e la stessa premier nazionalista Nicola Sturgeon è sembrata molto cauta … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

