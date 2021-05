Razzo cinese in picchiata verso la terra, mobilitata la Protezione civile: «Remota possibilità arrivi in Italia» (Di venerdì 7 maggio 2021) L’hanno definita «Remota». Ma la possibilità che anche in Italia cada qualche frammento del Razzo cinese, che sta compiendo un «rientro incontrollato» nell’atmosfera terrestre, esiste. E la Protezione civile continua a riunirsi per monitorare la situazione. Dopo la riunione del comitato operativo di ieri sera, infatti, stasera è stato convocato un nuovo vertice al quale partecipano Asi; Palazzo Chigi; Viminale; Farnesina; ministero della Difesa; Enac; Enav; Ispra. Ad annunciarlo con un tweet è stata la stessa Protezione civile. La «Remota possibilità» che il Razzo cinese cada in Italia Sulla base dei dati forniti ieri dall’Agenzia Spaziale ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 7 maggio 2021) L’hanno definita «». Ma lache anche incada qualche frammento del, che sta compiendo un «rientro incontrollato» nell’atmosfera terrestre, esiste. E lacontinua a riunirsi per monitorare la situazione. Dopo la riunione del comitato operativo di ieri sera, infatti, stasera è stato convocato un nuovo vertice al quale partecipano Asi; Palazzo Chigi; Viminale; Farnesina; ministero della Difesa; Enac; Enav; Ispra. Ad annunciarlo con un tweet è stata la stessa. La «» che ilcada inSulla base dei dati forniti ieri dall’Agenzia Spaziale ...

