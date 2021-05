Razzo cinese in caduta, Protezione civile: allerta in 9 Regioni italiane (Di venerdì 7 maggio 2021) La caduta di frammenti del Razzo spaziale cinese 'Lunga marcia 5B' potrebbe interessare 9 Regioni italiane . Lo ha confermato la Protezione civile . Si tratta di Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 7 maggio 2021) Ladi frammenti delspaziale'Lunga marcia 5B' potrebbe interessare 9. Lo ha confermato la. Si tratta di Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, ...

