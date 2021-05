Prese di profitto dopo il rally: Roma a -3,3% in Borsa (Di venerdì 7 maggio 2021) Scattano le Prese di profitto per la Roma in Borsa dopo il rally successivo all’annuncio di Josè Mourinho come nuovo allenatore dei giallorossi a partire dalla stagione 2021/22. Il titolo, che ha aperto a 0,33 euro per azione, verso le 10 di questa mattina cede il 3,29% a 0,323 euro per azione. A seguito dell’ufficialità L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 7 maggio 2021) Scattano lediper lainilsuccessivo all’annuncio di Josè Mourinho come nuovo allenatore dei giallorossi a partire dalla stagione 2021/22. Il titolo, che ha aperto a 0,33 euro per azione, verso le 10 di questa mattina cede il 3,29% a 0,323 euro per azione. A seguito dell’ufficialità L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Finanza #Notizie Prese di profitto dopo il rally: Roma a -3,3% in Borsa: Scattano le prese di profitto per la Roma… - CalcioFinanza : Prese di profitto dopo il rally: #Roma a -3,3% in Borsa - pi3tro : @blacky_crack Permettimi di dissentire. Sul tuo grafico (daily) mi pare evidente ci sia stato il pump e, successiva… - TheHalbard : @sabrina__sf Speriamo. Potrebbero essere prese di profitto/ricoperture per chiusura quadrimestre. Vediamo se recupera prox giorni. - lucianorinaldi : @sicktrader66 Potrebbe iniziare un po’ di discesa da prese di profitto e da prezzi ormai troppo alti. In questi ul… -

Ultime Notizie dalla rete : Prese profitto Quanto guadagnerà Mourinho alla Roma: stipendio record Dopo i forti rialzi dei primi due giorni, comunque, sono scattate le inevitabili prese di profitto sul titolo della Roma: poco prima dell'ora di pranzo di giovedì 6 maggio, infatti, il titolo a ...

+'Salvare Vite, una Professione ' ... da parte di alcuni rappresentanti dei balneari, a prese di posizione "negazioniste" ("non servono ... lasciare questo servizio di vitale importanza nelle mani di aziende che perseguono il profitto ...

Juve, prese di profitto in Borsa: -3,5% dopo il rally Calcio e Finanza Prese di profitto dopo il rally: Roma a -3,3% in Borsa Il titolo del club giallorosso cede oltre il 3% dopo il rally fatto registrare con l'annuncio dell'ingaggio del tecnico portoghese Josè Mourinho.

Brevetto Vaccini, Rizzo (M5S): «Bene Biden, vaccini siano patrimonio dell’Umanità» Roma. «Il segnale che viene dall’amministrazione Biden sulla sospensione della proprietà intellettuale dei vaccini (brevetti) va nella direzione da sempre sostenuta dal M5S. Biden rompe il totem neoli ...

Dopo i forti rialzi dei primi due giorni, comunque, sono scattate le inevitabilidisul titolo della Roma: poco prima dell'ora di pranzo di giovedì 6 maggio, infatti, il titolo a ...... da parte di alcuni rappresentanti dei balneari, adi posizione "negazioniste" ("non servono ... lasciare questo servizio di vitale importanza nelle mani di aziende che perseguono il...Il titolo del club giallorosso cede oltre il 3% dopo il rally fatto registrare con l'annuncio dell'ingaggio del tecnico portoghese Josè Mourinho.Roma. «Il segnale che viene dall’amministrazione Biden sulla sospensione della proprietà intellettuale dei vaccini (brevetti) va nella direzione da sempre sostenuta dal M5S. Biden rompe il totem neoli ...