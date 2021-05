Pioli, il (triste) traguardo di maggio: infermeria vuota per la prima volta in stagione (Di venerdì 7 maggio 2021) Nessuno. Esatto: nessuno. Senza arrivare a scomodare Ulisse e Polifemo, per Stefano Pioli questa parola ha ormai una valenza mitologica. Perché mai, prima di adesso, il tecnico rossonero aveva potuto ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 7 maggio 2021) Nessuno. Esatto: nessuno. Senza arrivare a scomodare Ulisse e Polifemo, per Stefanoquesta parola ha ormai una valenza mitologica. Perché mai,di adesso, il tecnico rossonero aveva potuto ...

Advertising

sportli26181512 : Pioli, il (triste) traguardo di maggio: infermeria vuota per la prima volta in stagione: Pioli, il (triste) traguar… - Gazzetta_it : #Pioli, il (triste) traguardo di maggio: infermeria vuota per la prima volta in stagione - DenisVasile5 : @AntonioSpurs13 Per me molti punti li abbiamo persi perché l’Europa ci ha stancati molto, gli infortuni e il COVID… - indiavolati : @Thankilpin Comprarsi la maglietta con scritto pioli is on fire è un pelo triste però eh...proprio ossessione profonda ?? -