Paolo Bonolis | un racconto dal suo passato sconvolge | Ma davvero?

(Di venerdì 7 maggio 2021) Sapete comeha conosciuto la moglie Sonia? Questo retroscena è comicissimo, tipico del celebre presentatore.e Luca Laurenti (Getty Images)Storico personaggio della televisione italiana,è sinonimo di divertimento e comicità. Protagonista indiscusso della fascia pre serale di Canale 5, il suo Avanti un altro! è tra i quiz più seguiti e amati di sempre. La sua irriverente comicità lo rendono uno deigli showman più richiesti di sempre, insieme al suo amico e collega storico Luca Laurenti. A Verissimo,ha raccontato come ha conosciuto la sua attuale moglie, Sonia Bruganelli. Il retroscena è comicissimo e ha scatenato le risate del pubblico in studio e di Silvia Toffanin. Ecco come è andata. ...

Advertising

LeopardoDaLinci : @crisalidemalva @mefaimori paolo Bonolis - ChristianTolve : RICORDATI RICORDATI RICORDATI CHE DEVI RISPARMIAREEEE RICORDATI CHE DEVI RISPARMIAREEE! (Luca Laurenti a Paolo Bo… - cuordipietra : ho appena acceso la TV e Paolo Bonolis sul 55 fa una domanda sui fantasmi al concorrente ho paura - apache_diez : @ruee126 Sembra Paolo Bonolis - hazzaxlavazza : @kvmdeukiee paolo bonolis????? la smetterò giuro sjsbsj -

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Bonolis

Coppia affiatata in tv, amati dal pubblico che apprezza anche i loro ironici e divertenti confrontie Luca Laurenti sono molto vicini anche nella vita privata . Amici da tantissimo tempo, entrambi spalla l'uno dell'altroe Luca non hanno esitato in questi anni a rivelarsi quanto ...Il Live è stato sostituito dae Luca Laurenti con Avanti un altro! , ora invece bisognerà vedere cosa andrà in onda al posto di Domenica Live.La Card di Pietrangelo Buttafuoco: Malinconia con le transenne. Draghi dovrebbe fare come Berlusconi ed eliminare i gendarmi da palazzo Chigi ...Claudia Ruggeri posa su Instagram in bikini, incassando migliaia di like e di commenti nel giro di pochi minuti. Ecco lo scatto bollente.