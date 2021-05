No, non esiste l’open day vaccini nel Lazio (Di venerdì 7 maggio 2021) Non esiste nessun open day vaccini Lazio. Si tratta di una bufala che sta girando via Whatsapp e la cui portata è diventata talmente ampia da costringere la Regione Lazio a fare un post sui suoi profili social per smentire la questione. Il finto messaggio è stato ricevuto da molti cittadini sia tramite chat che tramite social e parla di un «Open Day Astrazeneca presso il Polo Natatorio di Ostia» per sabato 8 maggio e domenica 9 maggio. Nel messaggio leggiamo che si tratta di «due giornate per vaccinare senza prenotazione e senza categoria specifica di appartenenza chiunque voglia vaccinarsi». LEGGI ANCHE >>> Il Fatto Quotidiano sui vaccini come Internet Explorer Attenzione alla fake news sull’open day vaccini Lazio La Regione è intervenuta per ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 7 maggio 2021) Nonnessun open day. Si tratta di una bufala che sta girando via Whatsapp e la cui portata è diventata talmente ampia da costringere la Regionea fare un post sui suoi profili social per smentire la questione. Il finto messaggio è stato ricevuto da molti cittadini sia tramite chat che tramite social e parla di un «Open Day Astrazeneca presso il Polo Natatorio di Ostia» per sabato 8 maggio e domenica 9 maggio. Nel messaggio leggiamo che si tratta di «due giornate per vaccinare senza prenotazione e senza categoria specifica di appartenenza chiunque voglia vaccinarsi». LEGGI ANCHE >>> Il Fatto Quotidiano suicome Internet Explorer Attenzione alla fake news suldayLa Regione è intervenuta per ...

