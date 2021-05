Natalia Paragoni: «Libertà di essere è non sentirsi dire sei bella, brutta o strana» (Di venerdì 7 maggio 2021) Ha quasi un milione di follower su Instagram, che ha conquistato con i suoi tutorial di make-up e IG stories sul suo lavoro e sulla sua quotidianità, ma come molte altre sue colleghe influencer Natalia Paragoni, 23 anni nata in provincia di Sondrio, ha scritto un libro per venire fuori dai social e affermarsi nel mondo reale. La vita secondo Naty, Edito da Mondadori Electa, così si intitola la sua autobiografia, è un racconto sincero e senza filtri della sua vita, tra episodi di bullismo adolescenziale, la dislessia, la scoperta della passione per il make-up come scudo per nascondere le insicurezze, la costruzione del rispetto per sé stessa, il dolore di un aborto e di un amore tossico del passato, e poi il nuovo amore con Andrea Zelletta, incontrato nel programma Uomini e Donne al quale ha partecipato come corteggiatrice, fino ad arrivare alla costruzione del suo futuro professionale. Natalia ha iniziato lavorando come estetista, per poi fare un provino e approdare in tv, diventare modella e influencer. Il mondo della bellezza è il suo habitat naturale e nel suo libro dispensa consigli di make-up e skincare per le suoi follower e ora lettori. Ci ha raccontato un po’ di sé. Leggi su vanityfair (Di venerdì 7 maggio 2021) Ha quasi un milione di follower su Instagram, che ha conquistato con i suoi tutorial di make-up e IG stories sul suo lavoro e sulla sua quotidianità, ma come molte altre sue colleghe influencer Natalia Paragoni, 23 anni nata in provincia di Sondrio, ha scritto un libro per venire fuori dai social e affermarsi nel mondo reale. La vita secondo Naty, Edito da Mondadori Electa, così si intitola la sua autobiografia, è un racconto sincero e senza filtri della sua vita, tra episodi di bullismo adolescenziale, la dislessia, la scoperta della passione per il make-up come scudo per nascondere le insicurezze, la costruzione del rispetto per sé stessa, il dolore di un aborto e di un amore tossico del passato, e poi il nuovo amore con Andrea Zelletta, incontrato nel programma Uomini e Donne al quale ha partecipato come corteggiatrice, fino ad arrivare alla costruzione del suo futuro professionale. Natalia ha iniziato lavorando come estetista, per poi fare un provino e approdare in tv, diventare modella e influencer. Il mondo della bellezza è il suo habitat naturale e nel suo libro dispensa consigli di make-up e skincare per le suoi follower e ora lettori. Ci ha raccontato un po’ di sé.

