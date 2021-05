Monitoraggio Iss, Brusaferro: «Aumento dei contagi nella fascia 0-9 anni». Sale l’indice Rt nazionale: ora a 0,89 (Di venerdì 7 maggio 2021) Mentre la mappa delle regioni tende a colorarsi sempre più di giallo, con nuovi ingressi previsti a partire da lunedì 10 maggio, il Monitoraggio dell’Iss sull’andamento della pandemia di Coronavirus registra un nuovo Aumento dell’indice Rt nazionale. Secondo l’analisi settimanale dell’Istituto superiore della Sanità e del ministero, l’indice di diffusione del virus è passato da 0,85 della scorsa settimana a 0,89. In discesa invece l’incidenza dei contagi che passa a 127 casi su 100 mila abitanti, rispetto a 146 rilevato sette giorni prima. Brusaferro: «Decrescita della curva in tutte le regioni» Il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, intervenendo alla conferenza stampa sul Monitoraggio settimanale, ... Leggi su open.online (Di venerdì 7 maggio 2021) Mentre la mappa delle regioni tende a colorarsi sempre più di giallo, con nuovi ingressi previsti a partire da lunedì 10 maggio, ildell’Iss sull’andamento della pandemia di Coronavirus registra un nuovodelRt. Secondo l’analisi settimanale dell’Istituto superiore della Sanità e del ministero,di diffusione del virus è passato da 0,85 della scorsa settimana a 0,89. In discesa invece l’incidenza deiche passa a 127 casi su 100 mila abitanti, rispetto a 146 rilevato sette giorni prima.: «Decrescita della curva in tutte le regioni» Il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio, intervenendo alla conferenza stampa sulsettimanale, ...

