Milano, 12enne violentata e minacciata da un 20enne conosciuto su Instagram (Di venerdì 7 maggio 2021) Un 20enne di origini peruviane è stato arrestato lo scorso 4 maggio a Pioltello (Milano), con l'accusa di aver violentato una bambina di 12 anni. Le indagini, condotte dai militari dell'Arma e coordinate dalla Procura della Repubblica di Milano, hanno avuto inizio dopo che la mattina precedente una 30enne honduregna residente a Pioltello aveva denunciato di aver appreso dalla figlia di 12 anni che la minore aveva subito una violenza sessuale alcune settimane prima. È stata poi la stessa vittima, ascoltata in modalità protetta dagli investigatori e da una psicorerapeutica, a ricostruire nel dettaglio quando avvenuto: l'uomo, uno dei suoi contatti Instagram, l'aveva prima avvicinata e poi violentata su un terrazzo di una palazzina della zona. Nei giorni successivi l'aggressore aveva inviato diversi ...

