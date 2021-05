"Ma Scanzi lo conosce Pirandello?". Renato Farina, una lezione umiliante sugli "intellettuali di destra" (Di venerdì 7 maggio 2021) Guarda un po' che altezza di dibattito ha prodotto il Concertone dei sindacati. Andrea Scanzi da Lilli Gruber ( 8e½ su La7, 3 maggio) interviene su Fedez e dintorni con questa possente affermazione, del tipo che non ammette repliche. Il Mosè della cultura d'Italia tira in testa a Francesco Borgonovo le sue tavole delle leggi divine: «Prima hai detto: manca sempre un cantante di destra in questi contesti del primo maggio. Ti do una notizia, non ci sono! Il vostro grande problema sul politically correct e sulla cultura è che vi sentite inferiori perché non avete uno straccio di intellettuale da 300 anni. Siete costretti a brandire Sgarbi, Vittorio Feltri e Povia. Siete messi male». Qui lasciamo perdere i tre citati, i cui primi due - del terzo non conosco le doti dialettiche - se lo mangerebbero in insalata, mi permetto alcune rispettose osservazioni, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) Guarda un po' che altezza di dibattito ha prodotto il Concertone dei sindacati. Andreada Lilli Gruber ( 8e½ su La7, 3 maggio) interviene su Fedez e dintorni con questa possente affermazione, del tipo che non ammette repliche. Il Mosè della cultura d'Italia tira in testa a Francesco Borgonovo le sue tavole delle leggi divine: «Prima hai detto: manca sempre un cantante diin questi contesti del primo maggio. Ti do una notizia, non ci sono! Il vostro grande problema sul politically correct e sulla cultura è che vi sentite inferiori perché non avete uno straccio di intellettuale da 300 anni. Siete costretti a brandire Sgarbi, Vittorio Feltri e Povia. Siete messi male». Qui lasciamo perdere i tre citati, i cui primi due - del terzo non conosco le doti dialettiche - se lo mangerebbero in insalata, mi permetto alcune rispettose osservazioni, ...

faustikorockit : @MillaCarbo1 Questa è per chi conosce Scanzi dagli esordi... ??(ho scritto 'conosce' non 'segue'). - Remo2222222 : Scanzi ignorante: non conosce Pirandello, D'Annunzio e Veneziani. - Fabio48916958 : Scanzi, la nuova icona grillina, non conosce gli intellettuali di destra degli ultimi 300 anni. Per lui D'Annunzio,… - GianpaoloST : @C3vLocke @Curini I migliori intellettuali worldwide sono libertari, conservatori o al massimo moderati Il problem… - riccardo1449 : @Castelletta61 Scanzi? Chi e'? Chi lo conosce? -