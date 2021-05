Luana, il ministro Orlando a Prato: "Non basta il cordoglio, occorre più sicurezza" (Di venerdì 7 maggio 2021) "Non basta il cordoglio, non basta la vicinanza, non basta neanche l'indignazione che quando avvengono cose come questa , cresce in modo forte. occorre fare. Oggi ci siamo confrontati con tutti gli ... Leggi su lanazione (Di venerdì 7 maggio 2021) "Nonil, nonla vicinanza, nonneanche l'indignazione che quando avvengono cose come questa , cresce in modo forte.fare. Oggi ci siamo confrontati con tutti gli ...

Advertising

TgrRaiToscana : Tra poco a #BuongiornoRegione, Prato si ferma per Luana D'Orazio. Oggi vertice in Prefettura con il ministro del La… - Nazione_Pistoia : Il ministro Orlando in visita alla casa di Luana - Nazione_Prato : Luana, il ministro Orlando a Prato: 'Non basta il cordoglio, occorre più sicurezza' - qn_lanazione : Dopo l'incontro in Prefettura a #Prato, il ministro Orlando fa visita a casa di Luana D'Orazio - qn_lanazione : Morte di #Luana, il ministro del lavoro in visita a #Prato: 'Non basta il cordoglio, occorre fare di più' -