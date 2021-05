Libia: fonti, ‘comandante ‘Aliseo’ si è infortunato sbattendo la testa, non per i proiettili’ (Di venerdì 7 maggio 2021) Palermo, 6 mag. (Adnkronos) – Come apprende l’Adnkronos, il Comandante del peschereccio ‘Aliseo’ di Mazara del Vallo Giuseppe Giacalone si sarebbe ferito a un braccio e alla testa “dopo essersi spostato velocemente sull’imbarcazione” e “non perché raggiunto dai proiettili della Guardia costiera libica”. La motovedetta libica avrebbe sparato “colpi di avvertimento” e “non contro i pescherecci siciliani”. La vedetta libica Obari sta rientrando adesso su Khoms e non su Misurata. Il Comandante della motovedetta esclude che il Comandante Giacalone “sia stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco”. Il motopeschereccio Aliseo è adesso in navigazione verso Mazara del Vallo dove arriverà domani. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di venerdì 7 maggio 2021) Palermo, 6 mag. (Adnkronos) – Come apprende l’Adnkronos, il Comandante del pescherecciodi Mazara del Vallo Giuseppe Giacalone si sarebbe ferito a un braccio e alla“dopo essersi spostato velocemente sull’imbarcazione” e “non perché raggiunto dai proiettili della Guardia costiera libica”. La motovedetta libica avrebbe sparato “colpi di avvertimento” e “non contro i pescherecci siciliani”. La vedetta libica Obari sta rientrando adesso su Khoms e non su Misurata. Il Comandante della motovedetta esclude che il Comandante Giacalone “sia stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco”. Il motopeschereccio Aliseo è adesso in navigazione verso Mazara del Vallo dove arriverà domani. L'articolo proviene da City Roma News.

