L'ex direttore dell'Ema è scettico sui brevetti: "il vaccino non è la torta della nonna" (Di venerdì 7 maggio 2021) AGI - “Un vaccino non è la torta della nonna”. Guido Rasi, ex direttore dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema), in un'intervista a la Repubblica si dice preoccupato del "liberi tutti" che potrebbe instaurarsi con la sospensione dei brevetti. “È evidente - sottolinea - che il problema dell'approvvigionamento è grave e il rischio delle varianti capaci di circolare in tutto il mondo non è trascurabile. L'abolizione dei brevetti sarebbe un gesto nobile e utile. Non vorrei però che innamorandoci di questa formula, dimenticassimo problemi altrettanto importanti”, come ad esempio “far arrivare le materie prime, trovare i soldi per gli impianti, trasferire il know how, distribuire le fiale superando il problema del ... Leggi su agi (Di venerdì 7 maggio 2021) AGI - “Unnon è la”. Guido Rasi, ex'Agenzia europea per i medicinali (Ema), in un'intervista a la Repubblica si dice preoccupato del "liberi tutti" che potrebbe instaurarsi con la sospensione dei. “È evidente - sottolinea - che il problema'approvvigionamento è grave e il rischioe varianti capaci di circolare in tutto il mondo non è trascurabile. L'abolizione deisarebbe un gesto nobile e utile. Non vorrei però che innamorandoci di questa formula, dimenticassimo problemi altrettanto importanti”, come ad esempio “far arrivare le materie prime, trovare i soldi per gli impianti, trasferire il know how, distribuire le fiale superando il problema del ...

Advertising

messveneto : Can Yaman e la Giornata Mondiale dell’igiene delle mani: “Un piccolo gesto per salvare una vita”: L’attore turco ha… - Agenzia_Ansa : 'Se si vuole un' Amministrazione semplice il Parlamento faccia piazza pulita di 800 leggi e ne faccia poche e sempl… - reportrai3 : A Cecilia Marogna il cardinale Becciu aveva affidato il delicato incarico di gestire i rapporti con i capi dei Serv… - Andyphone : RT @Agenzia_Italia: L'ex direttore dell'Ema è scettico sui brevetti: 'il vaccino non è la torta della nonna' - Agenzia_Italia : L'ex direttore dell'Ema è scettico sui brevetti: 'il vaccino non è la torta della nonna' -