Lazio | la probabile formazione contro la Fiorentina

(Di venerdì 7 maggio 2021) Cinque finali, una frase abusata, ma nel caso dellamai così vera. Da qui alla fine la squadra di Inzaghi non può sbagliare nulla. Deve fare filotto fino alla fine del campionato se vuole sperare nella Champions. La corsa ai primi quattro posti è serrata, nessuno vuole mollare. Laè a meno 6 dal quarto posto, ma deve ancora recuperare la partita con il Torino. Sabato sera sarà ospite dellaal Franchi. Ladovrebbe essere la stessa che ha battuto il Genoa, con il ritorno di Acerbi e l’unico dubbio che riguarda Luiz Felipe. Il difensore brasiliano è tornato a disposizione dopo mesi di stop, Inzaghi deve decidere se inserirlo almeno in lista e portarlo in panchina o lasciarlo a casa ancora per un turno. Per il resto tutto confermato: a partire dalla porta, dove Reina guiderà la difesa ...

Ultime Notizie dalla rete : Lazio probabile

Ora il governatore deldovrà valutare se partecipare alle pre - selezioni Dem sfidando Roberto Gualtieri, l'altrocandidato forte. Ma lo farà soltanto se arriveranno garanzie che, un ...... ed è moltoche riesca nella missione. Da qualche giorno, a Formello, le sedute di ...che Inzaghi e il suo staff hanno in vista di un tour de force di 4 partite in 12 giorni (da- Parma ...Le probabili formazioni di Fiorentina Lazio, in programma sabato 8 maggio alle ore 20:45 Le probabili formazioni di Fiorentina – Lazio, in programma sabato 8 maggio alle ore 20:45 ed è un match valido ...Rinnovo del mister? Non credo possa andare alla Juve. L’ipotesi più probabile è che possa rimanere alla Lazio. Bisogna capire se l’allenatore è in sintonia con i progetti della società”.