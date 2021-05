Lancia Delta Integrale diventa elettrica grazie a GCKHDblog it

Advertising

HDblog : Lancia Delta Integrale diventa elettrica grazie a GCK - HDmotori : Lancia Delta Integrale diventa elettrica grazie a GCK - junjokerando : RT @ItaliAuto: #MartiniMonday ?? #Lancia ???? Delta Ex Biasion / Siviero (1st) - 1991 Safari Rally - junjokerando : RT @ItaliAuto: #TurboTuesday ?? #Lancia ???? Delta Evo 600Hp : Fulvio Giuliani - Verzegnis 2015 ??10BOZZY92 - lautomobile_ACI : Oggetto di culto e mito intramontabile dell’automobilismo, @LanciaAuto Delta Integrale ha scritto diversi capitoli… -

Ultime Notizie dalla rete : Lancia Delta

Il restomod e le reinterpretazioni in chiave moderna di auto iconiche del passato stanno diventando un trend sempre più frequente. L'ultimo esempio di questo nuovo corso è unaIntegrale completamente elettrica, frutto di un progetto sviluppato dalla divisione Exclusiv - e del team GCK. Al primo sguardo il Deltone sembra essere fedele alla trazione ma in realtà ...Il Comune della Spezia' Call for Ideas '. Si tratta di una campagna di comunicazione per la ... associazione, casa delle donne, Auser e Anteas e Moca Future Designer e gli enti ...Lancia Delta Evo-e è una versione elettrica della mitica Lancia Delta Integrale realizzata da GCK; ne saranno prodotti 47 esemplari.Un'azienda francese ha presentato la prima proposta restomod completamente elettrica della mitica Lancia Delta Integrale ...