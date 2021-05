Juventus, Kulusevski: “Le difficoltà mi stimolano, non ho rimpianti. Adesso testa al Milan” (Di venerdì 7 maggio 2021) Le dichiarazioni del centrocampista svedese della Juventus, Dejan Kulusevski.Nonostante una stagione sicuramente non esaltante sotto l'aspetto dei risultati per la compagine bianconera allenata da Andrea Pirlo, il ventunenne centrocampista svedese, Dejan Kulusevski, fa il suo personale bilancio sul campionato di Serie A che volge alla sua conclusione. Appena quattro gol in 31 partite di campionato, con solo la metà delle gare giocate da titolare - 16 - le premesse (e le speranze) erano diverse, quando un anno fa era arrivato dal Parma per vestire la gloriosa maglia bianconera. Ma le difficoltà affrontate nel primo anno di Juventus non hanno spento le ambizioni del classe 2000. Di seguito le dichiarazioni del calciatore svedese, intervistano ai microfoni di Sky Sport, nella settimana che porta ... Leggi su mediagol (Di venerdì 7 maggio 2021) Le dichiarazioni del centrocampista svedese della, Dejan.Nonostante una stagione sicuramente non esaltante sotto l'aspetto dei risultati per la compagine bianconera allenata da Andrea Pirlo, il ventunenne centrocampista svedese, Dejan, fa il suo personale bilancio sul campionato di Serie A che volge alla sua conclusione. Appena quattro gol in 31 partite di campionato, con solo la metà delle gare giocate da titolare - 16 - le premesse (e le speranze) erano diverse, quando un anno fa era arrivato dal Parma per vestire la gloriosa maglia bianconera. Ma leaffrontate nel primo anno dinon hanno spento le ambizioni del classe 2000. Di seguito le dichiarazioni del calciatore svedese, intervistano ai microfoni di Sky Sport, nella settimana che porta ...

