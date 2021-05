Inzaghi | ' Vlahovic e Ribery osservati speciali C' è Luiz Felipe' Tagliato Hoedt

(Di venerdì 7 maggio 2021) "Per noi è una gara fondamentale, affrontiamo un avversario in salute che ha giocatori di qualità e di esperienza. Ci aspetta una partita non facile". Il match con la Fiorentina è un crocevia decisivo ...

...rincorsa alla Champions della Lazio e Simoneavverte i suoi giocatori delle insidie. Che non sono poche visto che la Viola ha necessità di punti. "Gli osservati speciali sarannoe ...... la squadra è crollata, tenuta a galla da uno straordinario Dusanautore di 19 reti in 33 ... Tolto l'acuto allo Juventus Stadium la squadra diha infatti raccolto solo altri 6 punti in ...Le dichiarazioni del tecnico dei biancocelesti, Simone Inzaghi, alla vigilia della gara di campionato in casa della Fiorentina ...Luca Marchegiani, ex portiere della Lazio, ha parlato della sfida tra Fiorentina e Lazio, partendo dalla situazione viola: "La Fiorentina ha dato la sensazione di poter sempre ...