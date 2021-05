Il caso Khashoggi, in un libro le carte inedite sull’omicidio: “Tutto quello che Renzi dovrebbe leggere prima di parlare di Rinascimento saudita” (Di venerdì 7 maggio 2021) La scena ha fatto il giro del mondo: Matteo Renzi sul palco del Future Investment Initiative a Riad con Mohammad bin Salman. Il leader di Italia Viva – che per la partecipazione al board dello stesso FII riceve un compenso annuale di 80 mila dollari più benefit – in quell’occasione ha definito il Paese arabo “la possibile culla del nuovo Rinascimento” chiamando il padrone di casa “my friend”. Ma prima di stringere amicizie bisogna conoscere i propri interlocutori. Se si parla del principe saudita, infatti, non si può ignorare la vicenda di Jamal Khashoggi, giornalista e firma del Washington Post, ucciso nel consolato di Riad a Istanbul il 2 ottobre del 2018. Dietro quell’operazione conclusa con un assassinio si allunga proprio l’ombra di bin Salman. Nel libro Il caso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) La scena ha fatto il giro del mondo: Matteosul palco del Future Investment Initiative a Riad con Mohammad bin Salman. Il leader di Italia Viva – che per la partecipazione al board dello stesso FII riceve un compenso annuale di 80 mila dollari più benefit – in quell’occasione ha definito il Paese arabo “la possibile culla del nuovo” chiamando il padrone di casa “my friend”. Madi stringere amicizie bisogna conoscere i propri interlocutori. Se si parla del principe, infatti, non si può ignorare la vicenda di Jamal, giornalista e firma del Washington Post, ucciso nel consolato di Riad a Istanbul il 2 ottobre del 2018. Dietro quell’operazione conclusa con un assassinio si allunga proprio l’ombra di bin Salman. NelIl...

