Google come Apple: anche le app del Play Store avranno la scheda privacy. Chi non si adegua è fuori (Di venerdì 7 maggio 2021) Google annuncia l’arrivo della nuova sezione per le app del Play Store: entro i primi sei mesi del 2022 tutte le app dovranno dichiarare quali dati raccolgono e perché, altrimenti saranno buttate fuori dal negozio virtuale... Leggi su dday (Di venerdì 7 maggio 2021)annuncia l’arrivo della nuova sezione per le app del: entro i primi sei mesi del 2022 tutte le app dovranno dichiarare quali dati raccolgono e perché, altrimenti saranno buttatedal negozio virtuale...

Ultime Notizie dalla rete : Google come OsintItalia, l'associazione che scova le "tracce" sul web per ritrovare persone scomparse ... innanzitutto devo capire come muovermi. Devo valutare quale strada prendere, capire se è meglio ... Il motore di ricerca , Google per intenderci, merita un discorso a parte: " È usato da tutti ma la ...

Gli annunci interfono di Assistente Google adesso su Android e iPhone Ancora, Google sta aggiungendo nuovi giochi a quiz per i display intelligenti, e nuovi Easter Egg, come i timer per la festa della mamma, o nuove canzoni per lavarsi le mani o per andare a dormire. ...

Come scoprire tutto ciò che Google sa di noi (e proteggere la nostra privacy) Corriere della Sera Google come Apple: anche le app del Play Store avranno la scheda privacy. Chi non si adegua è fuori

