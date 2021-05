First Cow l’atteso film di Kelly Reichardt in esclusiva su MUBI (Di venerdì 7 maggio 2021) La premiata regista Kelly Reichardt (Meek’s Cutoff — Il sentiero di Meek, Wendy and Lucy) ritorna con l’attesissimo First Cow, un’avvincente e gloriosa storia di amicizia ambientata nel vecchio West. Di cosa parla First Cow? Un cuoco solitario e taciturno (John Magaro) in viaggio verso Ovest si unisce a un gruppo di cacciatori di pellicce dell’Oregon, ma l’unica persona con cui sente una reale affinità è un immigrato cinese (Orion Lee), in cerca anche lui di fortuna. Presto i due scoprono come realizzare il loro “sogno americano”: derubare un ricco proprietario terriero del latte della sua preziosa vacca, la prima e unica del territorio, per fare deliziose frittelle da vendere al mercato. Kelly Reichardt Queste le semplici premesse con cui Kelly ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 7 maggio 2021) La premiata regista(Meek’s Cutoff — Il sentiero di Meek, Wendy and Lucy) ritorna con l’attesissimoCow, un’avvincente e gloriosa storia di amicizia ambientata nel vecchio West. Di cosa parlaCow? Un cuoco solitario e taciturno (John Magaro) in viaggio verso Ovest si unisce a un gruppo di cacciatori di pellicce dell’Oregon, ma l’unica persona con cui sente una reale affinità è un immigrato cinese (Orion Lee), in cerca anche lui di fortuna. Presto i due scoprono come realizzare il loro “sogno americano”: derubare un ricco proprietario terriero del latte della sua preziosa vacca, la prima e unica del territorio, per fare deliziose frittelle da vendere al mercato.Queste le semplici premesse con cui...

