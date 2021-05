Fiorentina, Caceres: «Contro la Lazio faremo di tutto per vincere» (Di venerdì 7 maggio 2021) Martin Caceres ha parlato in vista di Fiorentina-Lazio Siamo ormai alla vigilia del match tra Fiorentina e Lazio, valevole per la 35esima giornata del campionato di Serie A. Nel giorno precedente a questa sfida, Martin Caceres, difensore della Viola ed ex giocatore biancoceleste, ha parlato sui canali ufficiali del club toscano. Ecco le sue parole. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio SU Lazio NEWS 24 «Al di là della Lazio, queste ultime partite contano parecchio. Dobbiamo giocare ancora 4 partite e iniziamo domani Contro la Lazio: la cosa più importante è fare punti. Oltre ai tre gol presi Contro il Bologna, che sappiamo di non aver fatto bene, vogliamo portare a casa i tre punti. ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 7 maggio 2021) Martinha parlato in vista diSiamo ormai alla vigilia del match tra, valevole per la 35esima giornata del campionato di Serie A. Nel giorno precedente a questa sfida, Martin, difensore della Viola ed ex giocatore biancoceleste, ha parlato sui canali ufficiali del club toscano. Ecco le sue parole. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 «Al di là della, queste ultime partite contano parecchio. Dobbiamo giocare ancora 4 partite e iniziamo domanila: la cosa più importante è fare punti. Oltre ai tre gol presiil Bologna, che sappiamo di non aver fatto bene, vogliamo portare a casa i tre punti. ...

