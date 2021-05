Estate 2021, Rustignoli (Fiba): "Stabilimenti balneari pronti, nessun rincaro" (Di venerdì 7 maggio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 7 maggio 2021) su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Estate 2021 Alessandra Amoroso: "Ora mi accollo a Emma! Con i Boomdabash quest'anno..." L'estate si avvicina e tutti si chiedono se, anche nel 2021 , Alessandra Amoroso sarà protagonista di un tormentone insieme ai suoi conterranei Boomdabash : ' Quest'anno ci sarò in un modo diverso. ...

Mirandola, delegazione regionale in visita ai cantieri di recupero post sisma ... nonché della porzione di immobile di proprietà comunale in cui gli spazi del comando di PL, distrutto dal rogo doloso dell'estate 2019, saranno riconvertiti a casa delle Associazioni (circa 350 mq ...

Estate 2021, l'aperitivo diventa Sorbetto - In breve Agenzia ANSA Estate 2021, Rustignoli (Fiba): "Stabilimenti balneari pronti, nessun rincaro" Sicurezza la parola d'ordine anche per il 2021. "Lo abbiamo fatto l'anno scorso -spiega- e lo faremo anche quest'anno. Agli ingressi degli stabilimenti ci saranno i cartelli con le buone pratiche e na ...

Vaccini Lombardia: da lunedì 10 maggio tocca a fascia 50-59 anni. Le prossime tappe La regione nel week-end taglierà il traguardo di 4 milioni di dosi. I nodi da sciogliere: dall'approvvigionamento ai vaccini in azienda fino alle seconde dosi in vacanza ...

