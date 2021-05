Dialogo tra Montalbano e Catarella sull’immunità di gregge (Di venerdì 7 maggio 2021) Ura pariva propria staggione: da qualche juorna l’ariata eri cangiata e non ci stavia plus chilla vienta che rumpiva i cabasisa. Muntilbano iva in officia chiù cuntenta pirchia haviva rationem il Maistra – bonarma – “quanno fa cavudo macari il mangiari est meliora. Trasinna in officia il Cummissaria attruvai Catarelli che stiva timpulianna sulla tastera del computeri commo nu patia e nun si avvidi nianche di iddo che trasiva… “Catarè, ma nun dirma che stavia iucanna a qualiche iuoca littronica… “ Catarelli (ngiarmata e prisa dalli Turca alla marina): “… Nonsi dutturi, stavia piglianna nutizia su commo si facia a pigliari l’immunitate di griggia”. Muntilbano (sfastidiata): “Ma di qualichi immunitate vaia dicinna?”. C: “Nonsi dutturi, ci stavia che io havia nu griggia e quinni aieiri havia sintita alla tilivisiuna che ci stavia na cusa di sorda macari pi nuia allivatura… “. “Catarè, ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 7 maggio 2021) Ura pariva propria staggione: da qualche juorna l’ariata eri cangiata e non ci stavia plus chilla vienta che rumpiva i cabasisa. Muntilbano iva in officia chiù cuntenta pirchia haviva rationem il Maistra – bonarma – “quanno fa cavudo macari il mangiari est meliora. Trasinna in officia il Cummissaria attruvai Catarelli che stiva timpulianna sulla tastera del computeri commo nu patia e nun si avvidi nianche di iddo che trasiva… “Catarè, ma nun dirma che stavia iucanna a qualiche iuoca littronica… “ Catarelli (ngiarmata e prisa dalli Turca alla marina): “… Nonsi dutturi, stavia piglianna nutizia su commo si facia a pigliari l’immunitate di griggia”. Muntilbano (sfastidiata): “Ma di qualichi immunitate vaia dicinna?”. C: “Nonsi dutturi, ci stavia che io havia nu griggia e quinni aieiri havia sintita alla tilivisiuna che ci stavia na cusa di sorda macari pi nuia allivatura… “. “Catarè, ...

