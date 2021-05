DDL Zan: L'ineccepibile discorso di Stefania Orlando a Dritto e Rovescio su Rete 4 (Di sabato 8 maggio 2021) Il disegno di legge Zan, dopo le parole di Fedez, è sempre più al centro del dibattito popolare e torna ad esserlo anche negli studi di Dritto e Rovescio su Rete 4. Ospite del talk, Stefania Orlando ha dimostrato di possedere il tema e di essere più preparata, competente ed integrata nel mondo di un qualsiasi ospite, conduttore o giornalista di Rete 4. Stefania, che ha da poco lanciato il videoclip di Babilonia, ricorda a tutti che questa è una legge di buonsenso fondamentale e lo fa con una chiarezza superiore a quella di molti politici navigati: Ho sentito parlare di utero in affitto, impropriamente chiamato utero in affitto che si chiama in realtà gestazione per altri. Mi chiedo sempre cosa c’entri con il DDL Zan. Questo disegno di legge non prevede assolutamente ... Leggi su sicksadworld (Di sabato 8 maggio 2021) Il disegno di legge Zan, dopo le parole di Fedez, è sempre più al centro del dibattito popolare e torna ad esserlo anche negli studi disu4. Ospite del talk,ha dimostrato di possedere il tema e di essere più preparata, competente ed integrata nel mondo di un qualsiasi ospite, conduttore o giornalista di4., che ha da poco lanciato il videoclip di Babilonia, ricorda a tutti che questa è una legge di buonsenso fondamentale e lo fa con una chiarezza superiore a quella di molti politici navigati: Ho sentito parlare di utero in affitto, impropriamente chiamato utero in affitto che si chiama in realtà gestazione per altri. Mi chiedo sempre cosa c’entri con il DDL Zan. Questo disegno di legge non prevede assolutamente ...

