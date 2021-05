Crisi tra Riccardo e Roberta a Uomini e Donne volano stracci ma anche critiche sui social (Di venerdì 7 maggio 2021) E’ stato sicuramente il protagonista della puntata di Uomini e Donne in onda oggi 7 maggio 2021, mostrando tra l’altro anche come in pochi secondi si possa non solo cambiare abito, ma anche atteggiamento. Riccardo Guarnieri è uscito dallo studio di Uomini e Donne furente, da vero cafone, parlando in dialetto contro Roberta, offendendola e poi è rientrato chiedendo scusa solo a Maria de Filippi, ma non alla donna con la quale fino a una settimana prima dormiva, mangiava e viveva una relazione. Inutile non immaginare che le critiche per questo atteggiamento, più che per il resto, sarebbero arrivate. E così è stato: nel pomeriggio di oggi tra i trend sui social, spiccava proprio “Riccardo” per i migliaia ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 7 maggio 2021) E’ stato sicuramente il protagonista della puntata diin onda oggi 7 maggio 2021, mostrando tra l’altrocome in pochi secondi si possa non solo cambiare abito, maatteggiamento.Guarnieri è uscito dallo studio difurente, da vero cafone, parlando in dialetto contro, offendendola e poi è rientrato chiedendo scusa solo a Maria de Filippi, ma non alla donna con la quale fino a una settimana prima dormiva, mangiava e viveva una relazione. Inutile non immaginare che leper questo atteggiamento, più che per il resto, sarebbero arrivate. E così è stato: nel pomeriggio di oggi tra i trend sui, spiccava proprio “” per i migliaia ...

