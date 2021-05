Coronavirus, le Regioni che potrebbero cambiare colore dal 10 maggio. In Indonesia tamponi lavati e riutilizzati. Grave l’ex allenatore di Como e Udinese Dominissini – LIVE (Di venerdì 7 maggio 2021) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti LIVE con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 16.55 – AstraZeneca, Ema valuta casi di sindrome di Guillain-Barré. Cos’è e quali sono i sintomi 11.05 – Monitoraggio Iss, ancora in crescita l’indice Rt. Le Regioni che cambiano colore 22.00 – Grave l’ex allenatore Loris Dominissini l’ex allenatore Loris Dominissini è ricoverato in gravi condizioni dopo il contagio da Covid-19. I medici non hanno sciolto la prognosi. 20.20 – In Indonesia stick lavati e riutilizzati per fare ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 7 maggio 2021) Allarmein Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo.ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenticon le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 16.55 – AstraZeneca, Ema valuta casi di sindrome di Guillain-Barré. Cos’è e quali sono i sintomi 11.05 – Monitoraggio Iss, ancora in crescita l’indice Rt. Leche cambiano22.00 –LorisLorisè ricoverato in gravi condizioni dopo il contagio da Covid-19. I medici non hanno sciolto la prognosi. 20.20 – Instickper fare ...

Advertising

fattoquotidiano : Coronavirus, il monitoraggio Iss: indice Rt in lieve aumento, ora è a 0,87. Attesa per i nuovi colori delle regioni - zazoomblog : Coronavirus le Regioni che potrebbero cambiare colore dal 10 maggio. In Indonesia tamponi lavati e riutilizzati. Gr… - ilfattovideo : Coronavirus, Brusaferro: “Questa settimana curva in decrescita in tutte le regioni e province autonome” – Video - PalermoToday : Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 7 maggio: i nuovi casi Covid e le regioni che cambiano colore… - Erika9716 : RT @Ant01974: Spiegatemi perchè altre regioni possono cambiare colore dopo una settimana e la #Sicilia deve attenderne 2!! #COVID19 #Speran… -