Comunali | Di Maio | a Roma candidata è Raggi | non a rischio alleanza con Pd

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Comunali Maio

QUOTIDIANO.NET

... e l'incoerenza, di sostenere la Raggi allecontro il Pd e, in contemporanea, di fare l'alleanza col Pd in Lazio. Conte, Crimi e Dici lavorano con Letta. Intanto, la Raggi, che il '...... che si declina in un obiettivo concreto: distanziare il voto delleda quello per le ... E solide fonti romane assicurano che dietro le quinte, grazie alle interlocuzioni con Conte, Die ...Bufera giudiziaria a Sant’Agnello: salgono a 15 gli indagati per l’housing sociale. E’ il progetto firmato dall’ingegnere Antonio Elefante che, con la sua società Shs, ottenne il via libera per realiz ...Il complesso immobiliare di housing sociale realizzato a Sant’Agnello resta sotto sequestro perché si tratta di una lottizzazione abusiva, realizzata in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie ...