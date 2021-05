Chiara Ferragni, compleanno in famiglia: relax e amore in Toscana (Di venerdì 7 maggio 2021) Trentaquattro candeline sulla torta di Chiara Ferragni. La fashion blogger sta trascorrendo il weekend del suo compleanno in Toscana, ospite di un resort a Castiglione della Pescaia, nel cuore della Maremma. Insieme a lei, il marito Fedez, il primogenito Leone e la figlia neonata Vittoria, ovviamente, oltre alle sorelle Valentina e Francesca e alcuni amici stretti, tra cui Chiara Biasi e Veronica Ferraro. Leggi su vanityfair (Di venerdì 7 maggio 2021) Trentaquattro candeline sulla torta di Chiara Ferragni. La fashion blogger sta trascorrendo il weekend del suo compleanno in Toscana, ospite di un resort a Castiglione della Pescaia, nel cuore della Maremma. Insieme a lei, il marito Fedez, il primogenito Leone e la figlia neonata Vittoria, ovviamente, oltre alle sorelle Valentina e Francesca e alcuni amici stretti, tra cui Chiara Biasi e Veronica Ferraro.

