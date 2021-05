Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi | un amore felice e irriverente

(Di venerdì 7 maggio 2021)edsono stati ospiti d’eccezione nel salotto di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. L’intervista inizia con, che ripercorre la storia dei suoi genitori, commuovendosi. Ma quando arriva il suo, tutto cambia: dalle lacrime si passa alla gioia, tra battute irriverenti e sketch simpatici, tra cui il Tuca Tuca. Il loro è un, sincero, d’esempio a tutte le coppie. Serena intervista, che ha l’occasione di parlare di sé e del suo magnifico rapporto con il papà: “Ricordo con tanto affetto il mio papà. Ho vissuto con lui tutti i pomeriggi, staccava alle cinque e mezza stava con me. Per le femminucce, papà è il principe. Lui era il ...

A gennaio 2019ha perso l'amata mamma Giuseppina Gherardini . Ad annunciare la sua scomparsa è stata la stessa showgirl, moglie di Enzo Paolo Turchi e madre della piccola Maria, con un commosso post suo ...Il 14 febbraio 2013 è nata Maria, la figlia died Enzo Paolo Turchi . A ottobre 2012 la showgirl, allora 53enne, aveva annunciato di aspettare un figlio dal marito, grazie alla fecondazione assistita: " So che alcuni pensano che alla ...Enzo Paolo Turchi, la storia di un ragazzo cresciuto a Napoli in anni molto duri, la guerra era finita e nei quartieri spagnoli non c’era da mangiare. A Oggi è un altro giorno Enzo Paolo Turchi raccon ...Carmen Russo la nota ballerina del mondo televisivo si racconta tra fecondazione assistita, chirurgia e scienza ...