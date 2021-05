Amici, Tommaso Stanziani piange la morte della cagnolina: struggente messaggio (Di venerdì 7 maggio 2021) Il ballerino di Amici 2021, Tommaso Stanziani, piange la morte della cagnolina sui social: il messaggio straziante che ha colpito tutti. Il ballerino di Amici 2021, Tommaso Stanzani, piange la morte della sua adorata cagnolina. Amante degli animali, legatissimo ai suoi cani, Tommaso ha annunciato la scomparsa della sua “piccola principessa” con uno struggente messaggio L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 7 maggio 2021) Il ballerino di2021,lasui social: ilstraziante che ha colpito tutti. Il ballerino di2021,Stanzani,lasua adorata. Amante degli animali, legatissimo ai suoi cani,ha annunciato la scomparsasua “piccola principessa” con unoL'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

