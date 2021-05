7 comuni marchigiani a rischio zona arancione rafforzata | quali sono

Advertising

teleduemila : Platea delle Marche in festa è il nuovo e primo cartellone regionale di spettacolo dal vivo che si snoda nei magnif… - YouTvrs : Coronavirus, mappa del contagio nei comuni marchigiani - - YouTvrs : Migliorano i dati Covid, tre comuni marchigiani tornano in zona gialla - -

Ultime Notizie dalla rete : comuni marchigiani

AnconaToday

ACQUALAGNA - Tra i settesotto osservazione, ci sono Acqualagna , Petriano e Fossombrone . Purtroppo, dati alla mano, continuano a superare i 250 contagi ogni 100mila abitanti. La soglia che potrebbe far ...Le micro - zone Non a caso sono distribuiti tra le province di Pesaro Urbino e il Piceno sei dei settemonitorati attentamente dalla Regione per far scattare misure restrittive al ...©2021 Riviera Oggi Srl Via Manzoni, 33, 63066 Grottammare (AP) Tel 0735 585706 - info@picenooggi.it P.IVA 01889070445 - Iscrizione Roc n. 14639 del 30/09/2006 Supplemento a Rivie ...ACQUALAGNA - Tra i sette comuni marchigiani sotto osservazione, ci sono Acqualagna, Petriano e Fossombrone. Purtroppo, dati alla mano, continuano a superare i 250 contagi ogni 100mila abitanti.