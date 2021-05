22enne sequestrata a Bologna, quattro arresti (Di venerdì 7 maggio 2021) Una ragazza di 22 anni è stata sequestrata e vessata a Bologna. quattro le persone arrestate. Bologna – E’ finito l’incubo di una ragazza di 22 anni, sequestrata e vessata a Bologna nei mesi scorsi. Il blitz della Polizia di Stato, su ordine della Procura, è scattato nella giornata di giovedì 6 maggio. In manette sono finite quattro persone, tutte appartenenti allo stesso nucleo familiare di etnia rom. Per loro l’accusa è di sequestro di persona e riduzione di servitù. A denunciare l’accaduto è stata proprio la giovane lo scorso febbraio. Da qui l’indagine e i fermi. La ricostruzione Un incubo iniziato a gennaio dopo aver conosciuto un ragazzo in chat. La giovane è arrivata in Italia per sposarsi con un viaggio pagato dallo stesso ragazzo. Dopo il suo ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 7 maggio 2021) Una ragazza di 22 anni è statae vessata ale persone arrestate.– E’ finito l’incubo di una ragazza di 22 anni,e vessata anei mesi scorsi. Il blitz della Polizia di Stato, su ordine della Procura, è scattato nella giornata di giovedì 6 maggio. In manette sono finitepersone, tutte appartenenti allo stesso nucleo familiare di etnia rom. Per loro l’accusa è di sequestro di persona e riduzione di servitù. A denunciare l’accaduto è stata proprio la giovane lo scorso febbraio. Da qui l’indagine e i fermi. La ricostruzione Un incubo iniziato a gennaio dopo aver conosciuto un ragazzo in chat. La giovane è arrivata in Italia per sposarsi con un viaggio pagato dallo stesso ragazzo. Dopo il suo ...

