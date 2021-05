Ylenia Lombardo sarebbe stata uccisa | fermato un uomo a San Paolo Bel Sito Napoli

(Di giovedì 6 maggio 2021) Un 36enne è statodai carabinieri su disposizione della Procura di Nola per la morte di, 33 anni . La giovanepicchiata e poi divorata dalle fiamme dalla cintola...

Ultime Notizie dalla rete : Ylenia Lombardo

Il cadavere di, giovane mamma di 33 anni di San Paolo Bel Sito, piccola cittadina del Nolano, nella provincia di Napoli, è stato trovato semi - carbonizzato. La donna, originaria di Pago del Vallo ...commenta Una donna di 33 anni,, è stata uccisa a San Paolo Bel Sito, nel Napoletano. Il suo cadavere semicarbonizzato è stato trovato mercoledì sera in un'abitazione del paese. I carabinieri hanno fatto sapere che è ...Ylenia Lombardo di 33 anni è stata trovata semi carbonizzata nella sua casa di San Paolo Belsito. Fermato un uomo ...Nuovo femminicidio, è stato ritrovato il cadavere semi carbonizzato di Ylenia Lombardo, 33 anni, nella prima serata di ieri in una abitazione di via Ferdinando Scala, a San Paolo Bel Sito. La donna av ...