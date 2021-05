Video Game Hall of Fame: le new entry del 2021 tra classici e sorprese (Di giovedì 6 maggio 2021) Lo Strong National Museum of Play seleziona ogni anno una serie di Videogiochi per arricchire la sua Hall of Fame, tramite un lungo procedimento che include sia giocatori che giornalisti, accademici ed esperti di ogni tipo in materia Videoludica. Le aggiunte di quest'anno sono state appena rivelate: StarCraft, Animal Crossing, Where in the World is Carmen Sandiego?, e Microsoft Flight Simulator. Un mix di titoli veramente interessante, che include fan favorites come il primo Animal Crossing per Gamecube ma anche una serie di Videogiochi educativi come Where in the World is Carmen Sandiego?. Tra i finalisti c'erano anche scelte più improbabili, che però hanno sicuramente avuto un grande impatto anche al di fuori del mondo del gaming: quella che risalta di più è Farmville, che all'inizio ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 6 maggio 2021) Lo Strong National Museum of Play seleziona ogni anno una serie digiochi per arricchire la suaof, tramite un lungo procedimento che include sia giocatori che giornalisti, accademici ed esperti di ogni tipo in materialudica. Le aggiunte di quest'anno sono state appena rivelate: StarCraft, Animal Crossing, Where in the World is Carmen Sandiego?, e Microsoft Flight Simulator. Un mix di titoli veramente interessante, che include fan favorites come il primo Animal Crossing percube ma anche una serie digiochi educativi come Where in the World is Carmen Sandiego?. Tra i finalisti c'erano anche scelte più improbabili, che però hanno sicuramente avuto un grande impatto anche al di fuori del mondo del gaming: quella che risalta di più è Farmville, che all'inizio ...

Advertising

acmilan : ??? Meïte: 'We need to fight, harder every game' @soualihomeite shared his thoughts ahead of #MilanBenevento ??? Me… - acmilan : ??? 'We must have the spirit and heart to give our all' Coach Pioli's presser ahead of tomorrow's game ??? 'Servo… - juventusfc : Game - set - match al Friuli! Ricordate l'anno? ???????????? #FBF #UdineseJuve - Eurogamer_it : Avreste scelto gli stessi titoli? #VideogameHallofFame - hello25321309 : #gfvip #tzvip #rosiners #prelemi stefania dayane mello rosalinda pierpaolo pretelli giulia salemi elisabetta grego… -