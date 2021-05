“Via il coprifuoco”, Renzi e Salvini d’accordo (Di giovedì 6 maggio 2021) (Adnkronos) – Via il coprifuoco. Matteo Renzi e Matteo Salvini, con sfumature diverse, ‘votano’ a favore dell’eliminazione del coprifuoco, attualmente fissato alle 22. “Per me il coprifuoco non ci deve più essere. Va tolto, perché non serve più, ci sono ogni giorno 500mila vaccinati. Per me va tolto del tutto”, dice Renzi a Dritto e Rovescio. “Il coprifuoco? Fondo la mia previsione sui dati scientifici. Draghi, quando c’è di mezzo la salute, vuole basarsi sui dati, non su quello che dice Salvini. Oggi altri 653 italiani sono usciti dagli ospedali”, dice Matteo Salvini, a Porta a Porta, in onda stasera. “I ministri della Lega chiederanno la cancellazione dei coprifuoco, ci dobbiamo adeguare a quanto avviene a livello ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 6 maggio 2021) (Adnkronos) – Via il. Matteoe Matteo, con sfumature diverse, ‘votano’ a favore dell’eliminazione del, attualmente fissato alle 22. “Per me ilnon ci deve più essere. Va tolto, perché non serve più, ci sono ogni giorno 500mila vaccinati. Per me va tolto del tutto”, dicea Dritto e Rovescio. “Il? Fondo la mia previsione sui dati scientifici. Draghi, quando c’è di mezzo la salute, vuole basarsi sui dati, non su quello che dice. Oggi altri 653 italiani sono usciti dagli ospedali”, dice Matteo, a Porta a Porta, in onda stasera. “I ministri della Lega chiederanno la cancellazione dei, ci dobbiamo adeguare a quanto avviene a livello ...

