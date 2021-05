Vela, Europeo classi olimpiche 470: terminate le regate di flotta (Di giovedì 6 maggio 2021) Si sono conclude le regate di flotta nella cornice dell’Europeo delle classi olimpiche 470 Maschile e Femminile e della possibile prossima classe olimpica 470 Mixed, a Vilamoura in Portogallo. Giornata di vento leggero e mutevole per le ultime due prove per le tre flotte con le classifiche che hanno definito i primi 10 posti che formano le griglie di partenza delle rispettive Medal Race finali di venerdi 7. Le Medal Race come da formato olimpico si corrono a punteggio doppio rispetto alle prove normali (2 punti al primo, 4 al secondo, 6 al terzo e cosi’ via), e le previsioni sono di vento ancora medio leggero. In Medal Race un solo equipaggio per la Vela azzurra, quello formato da Elena Berta (Aeronautica Militare) e Bianca Caruso (Marina Militare). Tredicesimo posto ... Leggi su sportface (Di giovedì 6 maggio 2021) Si sono conclude ledinella cornice dell’delle470 Maschile e Femminile e della possibile prossima classe olimpica 470 Mixed, a Vilamoura in Portogallo. Giornata di vento leggero e mutevole per le ultime due prove per le tre flotte con lefiche che hanno definito i primi 10 posti che formano le griglie di partenza delle rispettive Medal Race finali di venerdi 7. Le Medal Race come da formato olimpico si corrono a punteggio doppio rispetto alle prove normali (2 punti al primo, 4 al secondo, 6 al terzo e cosi’ via), e le previsioni sono di vento ancora medio leggero. In Medal Race un solo equipaggio per laazzurra, quello formato da Elena Berta (Aeronautica Militare) e Bianca Caruso (Marina Militare). Tredicesimo posto ...

